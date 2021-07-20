20 июля в Черкассах будут оперировать 14-летнюю ученицу коллегиума Берегиня, которая выпрыгнула из окна четвертого этажа.

По словам пресс-секретаря Нацполиции области Зои Вовк, инцидент произошел после семейного конфликта.

Медики, прибывшие на вызов, оказали помощь девочке на месте и доставили ее в областную детскую больницу.

У нее диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, травму грудной клетки и закрытую травму живота, сообщает пресс-секретарь Областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Ирина Назарок.

– У пострадавшей – перелом грудного отдела позвоночника. 20 июля ей установят пластину, поскольку некоторые обломки костей направлены в сторону спинно-мозгового канала и представляют угрозу его разрыва, – говорит главный врач Черкасской областной детской больницы Николай Кондрацкий.

Директор коллегиума Берегиня Инна Косенкова сообщает, что ученица сейчас находится в сознании, может есть и общаться с родителями.

В 2021 году девочка окончила девятый класс.

20 июля в патрульной полиции Киева сообщили о похожем случае на улице Бориспольской в столице.

Однако там правоохранители успели в последний момент поймать за ногу женщину, которая выпрыгнула из окна третьего этажа.

Источник: Вичерпно, 18000