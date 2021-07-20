В ночь на 20 июля во Львове под роддом подбросили новорожденную девочку. Младенца оставили завернутым в полотенце возле ворот.

Происшествие случилось около 3.30 возле родильного отделения на улице Рапопорта.

Новорожденного ребенка подбросили к воротам въезда в родильное отделение.

Охранник, услышав плач, нашел младенца завернутого в полотенце.

Мужчина спас девочку и сразу принес ее в приемное отделение родильного дома.

У ребенка еще кровоточила пуповина. Температура ее тела на тот момент была +33 градуса. Это свидетельствует о том, что девочка получила переохлаждение.

По состоянию на утро самочувствие младенца удовлетворительное. Физически девочка здорова, ее вес — 3050 г, длина 53 см.

После этого инцидента медики обратились к полицейским, чтобы те расследовали дело.

Источник: Львовский горсовет