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Факты / Происшествия
Анастасія Рогожінська |

Завернули в полотенце и оставили: во Львове в роддом подбросили новорожденного ребенка

дитинка, немовля

В ночь на 20 июля во Львове под роддом подбросили новорожденную девочку. Младенца оставили завернутым в полотенце возле ворот.

Происшествие случилось около 3.30 возле родильного отделения на улице Рапопорта.

Новорожденного ребенка подбросили к воротам въезда в родильное отделение.

Охранник, услышав плач, нашел младенца завернутого в полотенце.

Мужчина спас девочку и сразу принес ее в приемное отделение родильного дома.

У ребенка еще кровоточила пуповина. Температура ее тела на тот момент была +33 градуса. Это свидетельствует о том, что девочка получила переохлаждение.

По состоянию на утро самочувствие младенца удовлетворительное. Физически девочка здорова, ее вес — 3050 г, длина 53 см.

После этого инцидента медики обратились к полицейским, чтобы те расследовали дело.

Источник: Львовский горсовет

Фото: Depositphotos

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