В Киеве патрульные в последний момент поймали за ногу женщину, которая выпрыгнула из окна третьего этажа.

О том, что в квартире дома на улице Бориспольской кричит женщина, в полицию сообщили прохожие. На место происшествия прибыло сразу два экипажа патрульных.

Когда инспекторы зашли в помещение, гражданка уже сидела на окне, свесив ноги вниз.

Женщина нервничала и угрожала прыгнуть, если к ней кто-то приблизится.

Потом она наклонилась вперед и выпала. Патрульные успели схватить ее за ногу, однако та все время сопротивлялась.

Помогали полицейским удержать женщину до приезда спасателей неравнодушные граждане.

Чтобы затащить ее в квартиру, работникам ГСЧС понадобилась лестница и веревка.

После спасения жительницу Киева госпитализировали в специализированное медицинское учреждение.

Источник: Патрульная полиция Киева

Фото: Патрульная полиция Киева