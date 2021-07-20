В Киеве патрульные в последний момент поймали за ногу женщину, которая выпрыгнула из окна третьего этажа.
О том, что в квартире дома на улице Бориспольской кричит женщина, в полицию сообщили прохожие. На место происшествия прибыло сразу два экипажа патрульных.
Когда инспекторы зашли в помещение, гражданка уже сидела на окне, свесив ноги вниз.
Женщина нервничала и угрожала прыгнуть, если к ней кто-то приблизится.
Потом она наклонилась вперед и выпала. Патрульные успели схватить ее за ногу, однако та все время сопротивлялась.
Помогали полицейским удержать женщину до приезда спасателей неравнодушные граждане.
Чтобы затащить ее в квартиру, работникам ГСЧС понадобилась лестница и веревка.
После спасения жительницу Киева госпитализировали в специализированное медицинское учреждение.
Источник: Патрульная полиция Киева
Фото: Патрульная полиция Киева