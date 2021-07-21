Авария на Ровноазоте: возбуждено уголовное дело (ФОТО)

Авария на Ровноазоте произошла в результате разгерметизации трубопровода в районе подогревателя хвостовых газов.

На месте происшествия правоохранители установили, что аварийная остановка агрегата произошла в цехе по производству неконцентрированной азотной кислоты.

После этого в небе над территорией Ровноазота появились клубы дыма, похожие на ярко-оранжевые облака.

Полиция области открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 273 (Нарушение правил безопасности на взрывоопасных предприятиях или взрывоопасных цехах) УК Украины.

Нарушал ли кто-то из работников правила безопасности и по каким причинам на самом деле произошла разгерметизация трубопровода, приведшая к выбросу оксида азота, будет устанавливать следствие.

По данным местных СМИ, главный инженер и главный механик на момент аварии на Ровноазоте были в командировке.

Авария на Ровноазоте: полиция назвала предварительную причину, возбуждено уголовное дело / 2 фотографии

Авария на Ровноазоте: что произошло

О том, что под Ровно на заводе Ровноазот произошла авария, стало известно вечером 20 июля.

Случайные очевидцы начали распространять в соцсетях фото и видео густого оранжевого дыма, повисшего над предприятием.

Как заявил мэр Ровно, который оперативно прибыл на место инцидента, на заводе произошла внештатная ситуация, и паниковать не стоит.

Спасатели ГСЧС подтвердили, что выброс оксида азота никак не повлиял ни на местных жителей, ни на окружающую среду.