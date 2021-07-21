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Факты / Происшествия
Дмитро Кудрявцев |

Вторая авария за день: недалеко от моста Патона в Киеве вновь прорвало водопровод

Аварійна служба Київводоканалу

В Киеве на проспекте Соборности произошел прорыв водопроводной трубы, из-за чего из-под земли бьет мощный фонтан.

По этой причине в домах микрорайонов Березняки и Русановка отсутствует водоснабжение.

Коммунальные предприятия пытаются выяснить, в чьей зоне ответственности находится прорыв.

Прорыв водоканала в Киеве

Напомним, ранее под столичным мостом Патона появилось сразу два водопада.

Причиной этого стал прорыв теплосети, которая обслуживает более двух сотен домов.

Сейчас поврежденный участок готовят к ремонту с привлечением верхолазов.

Фото: Киев Оперативный

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