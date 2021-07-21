Вторая авария за день: недалеко от моста Патона в Киеве вновь прорвало водопровод

В Киеве на проспекте Соборности произошел прорыв водопроводной трубы, из-за чего из-под земли бьет мощный фонтан.
По этой причине в домах микрорайонов Березняки и Русановка отсутствует водоснабжение.
Коммунальные предприятия пытаются выяснить, в чьей зоне ответственности находится прорыв.
Напомним, ранее под столичным мостом Патона появилось сразу два водопада.
Причиной этого стал прорыв теплосети, которая обслуживает более двух сотен домов.
Сейчас поврежденный участок готовят к ремонту с привлечением верхолазов.