Вторая авария за день: недалеко от моста Патона в Киеве вновь прорвало водопровод

В Киеве на проспекте Соборности произошел прорыв водопроводной трубы, из-за чего из-под земли бьет мощный фонтан.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

По этой причине в домах микрорайонов Березняки и Русановка отсутствует водоснабжение.

Коммунальные предприятия пытаются выяснить, в чьей зоне ответственности находится прорыв.

Напомним, ранее под столичным мостом Патона появилось сразу два водопада.

Причиной этого стал прорыв теплосети, которая обслуживает более двух сотен домов.

Сейчас поврежденный участок готовят к ремонту с привлечением верхолазов.