На Донбассе на неизвестном взрывном устройстве подорвался украинских военный. Боец получил ранение. Ему оказали помощь медики и доставили в больницу.

Состояние военного пока удовлетворительное. Инцидент произошел в районе ответственности оперативно-тактической группировки Север.

На место прибыли должностные лица бригады и группа оперативного реагирования Военной службы правопорядка Вооруженных сил Украины.

20 июля на Донбассе также получил ранение военный. Его госпитализировали в больницу в удовлетворительном состоянии.

За сутки боевики 14 раз нарушили режим прекращения огня, используя минометы, гранатометы и стрелковое оружие.

Украинские защитники открывали огонь на вражеские обстрелы. Кроме того, украинская сторона зафиксировала пролет беспилотных летательных аппаратов на границе Донецкой и Луганской областей, а также вблизи населенного пункта Пески.

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Источник: ОТГ Север