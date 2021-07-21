На Донбассе на неизвестном взрывном устройстве подорвался украинских военный. Боец получил ранение. Ему оказали помощь медики и доставили в больницу.
Состояние военного пока удовлетворительное. Инцидент произошел в районе ответственности оперативно-тактической группировки Север.
На место прибыли должностные лица бригады и группа оперативного реагирования Военной службы правопорядка Вооруженных сил Украины.
20 июля на Донбассе также получил ранение военный. Его госпитализировали в больницу в удовлетворительном состоянии.
За сутки боевики 14 раз нарушили режим прекращения огня, используя минометы, гранатометы и стрелковое оружие.
Украинские защитники открывали огонь на вражеские обстрелы. Кроме того, украинская сторона зафиксировала пролет беспилотных летательных аппаратов на границе Донецкой и Луганской областей, а также вблизи населенного пункта Пески.
Читайте:
- На Донбассе из-за обстрела боевиков пострадали пять военных
- РФ учит боевиков на Донбассе форсировать водоемы для наступления — разведка
- Получил 80% ожогов тела: в Днепре умер украинский военный из зоны ООС
Источник: ОТГ Север