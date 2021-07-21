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Факты / Происшествия
Максим Зайченко |

На Прикарпатье микроавтобус влетел в фуру: пострадали шестеро детей

ДТП Прикарпаття

В Ивано-Франковской области в среду, 21 июля, микроавтобус столкнулся с фурой. В результате аварии пострадали восемь человек, среди которых шестеро детей.

Как сообщили в местной полиции, авария произошла около 12.35 в поселке Делятин Надворнянского района.

— Полицейские предварительно установили, что 40-летний житель Житомирской области двигался на автомобиле Volkswagen Transporter в направлении города Мукачево и, выезжая со второстепенной дороги на главную, не убедился в безопасности маневра и допустил столкновение с автомобилем DAF, которым управлял 26-летний местный житель, — отметили правоохранители.

Пострадали шестеро детей в возрасте от 11 до 17 лет, а также водитель микроавтобуса и 38-летний пассажир. Все они — жители Житомирской области. Степень полученных травм еще устанавливается.

ДТП на Прикарпатье — пострадали шестеро детей
ДТП на Прикарпатье — пострадали шестеро детей
ДТП на Прикарпатье — пострадали шестеро детей
ДТП на Прикарпатье — пострадали шестеро детей
ДТП на Прикарпатье — пострадали шестеро детей
ДТП на Прикарпатье — пострадали шестеро детей
На Прикарпатье микроавтобус влетел в фуру: пострадали шестеро детей / 3 фотографии

На месте работает следственно-оперативная группа. Обстоятельства аварии выясняются.

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