Касался интимных мест в воде: в Харькове задержали мужчину, который приставал к девочке

В Харькове задержали 39-летнего мужчину, который приставал к восьмилетней девочки во время купания в реке. Неизвестный подплыл к ребенку и начал к ней прикасаться в воде.

Инцидент произошел 20 июля на Салтовском карьере в Харькове.

Как сообщила крестная девочки, к ребенку в воде стал приставать мужчина и касаться интимных мест.

Сама девочка сразу рассказала об инциденте взрослым. Те в свою очередь вытащили злоумышленника из воды и вызвали полицию.

Собственно в полицию обратилась мать девочки и сообщила о том, что произошло.

Впоследствии правоохранители задержали 39-летнего жителя Харькова.

По факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 156 (развращение несовершеннолетних) УК Украины. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.

Источник: Труха