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Факты / Происшествия
Юлія Захарченко |

Людей зажало в авто: на трассе под Днепром грузовик столкнулся с легковушкой

Людей зажало в авто: на трассе под Днепром грузовик столкнулся с легковушкой

Вблизи села Песчанка в Днепропетровской области произошло дорожно-транспортное происшествие, из-за которого пострадали три человека.

На трассе М 04 Знаменка — Луганск — Изварино грузовик Газель столкнулся с легковым автомобилем Citroen Xsara. Пассажиров второго транспортного средства заблокировало.

ДТП возле села Песчанка — подробности ДТП происшествия 22 июля

В результате аварии пострадали три человека, среди которых водитель Citroen Xsara. Спасатели освободили людей, которых зажало в машине.

Среди них — водитель 1962 года рождения, пассажирка 1961 года рождения и еще один пассажир 1990 года рождения, который находился на заднем сидении.

Пострадавшего водителя госпитализировали в Новомосковскую центральную районную больницу с предварительным диагнозом закрытая черепно-мозговая травма, множественные переломы конечностей рук и ног.

Двое пассажиров не получили травм в аварии. Этих людей осмотрели работники медицинской помощи и констатировали, что им не нужна госпитализация.

Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства ДТП. Для ликвидации последствий аварии привлекли шесть человек личного состава и две единицы пожарно-спасательной техники ГСЧС.

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Источник: ГСЧС

Фото: ГСЧС

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