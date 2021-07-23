В Киеве правоохранители меньше чем за час задержали 27-летнего мужчину, который порезал ножом двух женщин.

После нападения на 63-летнюю женщину и ее 35-летнюю дочь злоумышленник отправился в квартиру своей сожительницы в нескольких кварталах от места происшествия, где крепко заснул.

Сначала задержанный отрицал свою причастность к преступлению, а затем признался в содеянном и начал убеждать, что жертвы сами спровоцировали его.

– Мужчина говорил, что женщины пришли к его жене и угрожали ее убить, поджечь квартиру и забрать ребенка, поэтому он пошел им мстить, – рассказывает киевлянин Богдан Устименко, который помогал искать нападающего.

Пока полиция искала злоумышленника, соседи вызвали пострадавшим скорую.

– Когда я поднялась наверх, Аня лежала на полу. Ее мать Катя была в комнате. Я сразу поняла, что там что-то очень страшное, – рассказывает соседка Вера.

Старшей женщине мужчина порезал шею, а ее дочери проткнул живот. Медики успели остановить кровотечение и забрали раненых в больницу. Из последних сил изувеченные мать с дочкой смогли сказать, что их ранил знакомый.

Пока же люди предполагают, что конфликт мог произойти из-за наркотиков, потому что одна из пострадавших женщин ими торговала.

Задержанный, по словам пресс-секретаря полиции Киева Юлии Гирдвилис, уже был судим за разбойное нападение.

Его соседи подтверждают: к нападающему неоднократно вызывали полицию, потому что он и раньше хватался за нож.

Сейчас его жертвы находятся в больнице. Если женщины выживут, их обидчика будут судить за покушение на умышленное убийство сразу двух человек.