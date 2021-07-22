Винницкая специализированная прокуратура задержала россиянина при попытке незаконного проникновения в Украину. Он в среду прибыл из Молдовы.

Об этом сообщила пресс-служба Специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере Центрального региона.

Мужчина предложил взятку пограничнику.

— Находясь во время проверки документов в международном пункте пропуска для автомобильного сообщения Могилев — Подольский – Отач, и не имея законных оснований въехать на территорию Украины, предложил старшему смены пограничных нарядов Государственной пограничной службы вознаграждение за беспрепятственный пропуск на территорию Украины, — сообщили в ведомстве.

Правоохранители задержали его во время передачи взятки в $1,5 тыс.

Задержанному гражданину РФ готовится сообщение о подозрении по ч. 3 ст. 369 УК Украины и избрания меры пресечения.

Источник: Специализированная прокуратура в военной и оборонной сфере Центрального региона

Фото: Специализированная прокуратура в военной и оборонной сфере Центрального региона