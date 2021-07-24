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Факты / Происшествия
Тетяна Забожко |

Иностранца из санкционного списка СНБО принудительно вернули в Молдову

Депортація іноземця із санкційного списку РНБО

38-летнего иностранца из санкционного списка Совета нацбезопасности и обороны принудительно вернули в Молдову.

Депортировала мужчину Нацполиция совместно с Государственной миграционной службой.

Кроме того, ему запретили въезжать на территорию Украины.

Согласно решению СНБО, гражданин был в перечне субъектов повышенного преступного влияния.

Как отмечают правоохранители, мужчина благодаря связям в криминальной среде контролировал деятельность этнических преступных групп, которые занимались вымогательствами в Одесской и Николаевской областях.

22 июля в Российскую Федерацию вернули 45-летнего неоднократно судимого криминального авторитета из санкционного списка СНБО. Мужчина был так называемым смотрящим за одним из городов в Полтавской области.

Депортація іноземця із санкційного списку РНБО
Депортація іноземця із санкційного списку РНБО
Депортація іноземця із санкційного списку РНБО
Депортація іноземця із санкційного списку РНБО
Иностранца из санкционного списка СНБО принудительно вернули в Молдову / 2 фотографии

14 мая Совет нацбезопасности и обороны ввел санкции против воров в законе и иностранцев, которые являются криминальными авторитетами.

21 мая президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об ограничительных мерах Совета нацбезопасности и обороны. Касались они 674 человек и 137 компаний.

Источник: Нацполиция

Фото: Нацполиция

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