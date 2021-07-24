38-летнего иностранца из санкционного списка Совета нацбезопасности и обороны принудительно вернули в Молдову.

Депортировала мужчину Нацполиция совместно с Государственной миграционной службой.

Кроме того, ему запретили въезжать на территорию Украины.

Согласно решению СНБО, гражданин был в перечне субъектов повышенного преступного влияния.

Как отмечают правоохранители, мужчина благодаря связям в криминальной среде контролировал деятельность этнических преступных групп, которые занимались вымогательствами в Одесской и Николаевской областях.

22 июля в Российскую Федерацию вернули 45-летнего неоднократно судимого криминального авторитета из санкционного списка СНБО. Мужчина был так называемым смотрящим за одним из городов в Полтавской области.

Иностранца из санкционного списка СНБО принудительно вернули в Молдову / 2 фотографии

14 мая Совет нацбезопасности и обороны ввел санкции против воров в законе и иностранцев, которые являются криминальными авторитетами.

21 мая президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об ограничительных мерах Совета нацбезопасности и обороны. Касались они 674 человек и 137 компаний.