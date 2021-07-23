В Закарпатской области произошло ДТП с поездом и грузовиком. Пострадали пять человек.

Столкновение произошло на регулируемом переезде перегона Королево-Рокосово с поездом № 14 Киев-Солотвино.

— При исправной переездной сигнализации водитель грузовика выехал на пути, чем вызвал столкновение с пассажирским поездом. Локомотив поезда сошел с рельсов, — сообщили в Укрзализныце.

Среди травмированных — водитель грузовика и два пассажира поезда. Все были госпитализированы.

Остальных пассажиров доставили к месту назначения.

— Обратный рейс поезда №13 из Солотвино в Киев отправится с вынужденной задержкой. Прибытие в Киев ожидается с опозданием на 2 часа 50 минут, — говорится в сообщении Укрзализныци.

УЗ добавляет, что водитель грузовика выехал на дорогу, чем вызвал столкновение с пассажирским поездом. Локомотив поезда сошел с рельсов первой колесной парой.

При этом, по информации УЗ, переездная сигнализация была исправна.

Фото: Укрзализныця