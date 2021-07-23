На Закарпатье 29-летний мужчина за рулем автомобиля Fiat Doblo наехал на маленькую девочку, которая умерла в реанимационном отделении больницы.

ДТП произошло в селе Новобарово Тячевского района. По данным полиции, житель села Сокирница наехал на ребенка 2019 года рождения, который выбежал со двора на автодорогу.

Травмированную девочку вместе с матерью водитель сразу повез в больницу, однако медикам не удалось спасти ее жизнь. Жителя Сокирницы проверили на наличие алкоголя и наркотиков в крови.

Предварительная экспертиза установила, что мужчина был трезвым за рулем машины. Следователи назначили ряд экспертиз для установления обстоятельств аварии. Автомобиль поместили на штрафплощадку.

Прокуратура открыла уголовное производство по статье 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК Украины.

Наибольшее наказание по этой статье предусматривает заключение сроком до восьми лет с возможным лишением права управлять транспортными средствами до трех лет. Досудебное расследование продолжается.