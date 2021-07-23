Под Ровно нашли лужи с розовой жидкостью, экологи устанавливают происхождение

В поле недалеко от города Ровно появились лужи с подозрительной жидкостью ярко-розового цвета.

О неожиданной находке сообщил житель села Колоденка. Специалисты ГСЧС вместе с экологами будут устанавливать происхождение луж.

По словам председателя Корнинской ОТГ Романа Горбатюка-Василейка, остатки жидкости неустановленного происхождения оставил один из сельскохозяйственных производителей, который обрабатывал земли на полях.

На днях на официальном сайте ОТГ, в состав которого входит село Колоденка, было сообщено о внесении СЗР(средства защиты растений) по посевах сои в полях окрестных населенных пунктов.

Ответственным за обработку угодий является ООО Акрис Агро. Имеют ли отношение аграрии к появлению подозрительных розовых луж, станет понятно после результатов экспертиз экологов.

Авария на Ровноазоте

О том, что под Ровно на заводе Ровноазот произошла авария, стало известно вечером 20 июля.

Завод Ровноазот расположен на территории села Караевичи, что в 30 км юго-восточнее села Колоденка, где и были обнаружены лужи с розовой жидкостью.

После того, как на заводе произошла внештатная ситуация, в воздухе над Караевичами появилось густое оранжевое облако.

В тот же день, 20 июля, специалисты ГСЧС проверили качество воздуха на возможное превышение предельно допустимых концентраций опасных веществ.

Проверка проводилась в селах Караевичи, Городок, Обаров, а также в микрорайоне Юбилейный в Ровно. Вредных веществ в воздухе обнаружено не было.

Источники: ГСЧС, Корнинская ОТГ