Под Ровно нашли лужи с розовой жидкостью, экологи устанавливают происхождение

В поле недалеко от города Ровно появились лужи с подозрительной жидкостью ярко-розового цвета.
О неожиданной находке сообщил житель села Колоденка. Специалисты ГСЧС вместе с экологами будут устанавливать происхождение луж.
По словам председателя Корнинской ОТГ Романа Горбатюка-Василейка, остатки жидкости неустановленного происхождения оставил один из сельскохозяйственных производителей, который обрабатывал земли на полях.
На днях на официальном сайте ОТГ, в состав которого входит село Колоденка, было сообщено о внесении СЗР(средства защиты растений) по посевах сои в полях окрестных населенных пунктов.
Ответственным за обработку угодий является ООО Акрис Агро. Имеют ли отношение аграрии к появлению подозрительных розовых луж, станет понятно после результатов экспертиз экологов.
Авария на Ровноазоте
О том, что под Ровно на заводе Ровноазот произошла авария, стало известно вечером 20 июля.
Завод Ровноазот расположен на территории села Караевичи, что в 30 км юго-восточнее села Колоденка, где и были обнаружены лужи с розовой жидкостью.
После того, как на заводе произошла внештатная ситуация, в воздухе над Караевичами появилось густое оранжевое облако.
В тот же день, 20 июля, специалисты ГСЧС проверили качество воздуха на возможное превышение предельно допустимых концентраций опасных веществ.
Проверка проводилась в селах Караевичи, Городок, Обаров, а также в микрорайоне Юбилейный в Ровно. Вредных веществ в воздухе обнаружено не было.
Источники: ГСЧС, Корнинская ОТГ