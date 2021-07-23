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Факты / Происшествия
Наташа Тарчевська |

Убил отца и пришел за матерью: на Волыни арестовали мужчину, который только вышел на свободу

кулаки, бійка

На Волыни мужчину арестовали на следующий день после того, как он вышел из тюрьмы за убийство отца. Вернувшись домой, он до смерти забил свою мать.

Инцидент произошел в поселке Маневичи. Соседи нашли тело 63-летней женщины без признаков жизни и сообщили в полицию.

Следствие установило, что 36-летний мужчина вернулся домой из тюрьмы 21 июля. Уже утром следующего дня у него возник конфликт с матерью.

Взяв в руки палку, он нанес женщине множественные удары по голове и телу, после чего вытащил ее без сознания во двор. Сломанную палку он бросил возле матери.

Убил отца и пришел за матерью: на Волыни арестовали мужчину, который только вышел на свободу
Убил отца и пришел за матерью: на Волыни арестовали мужчину, который только вышел на свободу
Убил отца и пришел за матерью: на Волыни арестовали мужчину, который только вышел на свободу
Убил отца и пришел за матерью: на Волыни арестовали мужчину, который только вышел на свободу
Убил отца и пришел за матерью: на Волыни арестовали мужчину, который только вышел на свободу / 2 фотографии

Правоохранителям удалось задержать горе-сына по горячим следам недалеко от собственного дома.

В ближайшее время ему будет объявлено подозрение по ч. 2 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть) УК Украины.

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Источник: Нацполиция

Фото: Нацполиция

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