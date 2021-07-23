На Волыни мужчину арестовали на следующий день после того, как он вышел из тюрьмы за убийство отца. Вернувшись домой, он до смерти забил свою мать.

Инцидент произошел в поселке Маневичи. Соседи нашли тело 63-летней женщины без признаков жизни и сообщили в полицию.

Следствие установило, что 36-летний мужчина вернулся домой из тюрьмы 21 июля. Уже утром следующего дня у него возник конфликт с матерью.

Взяв в руки палку, он нанес женщине множественные удары по голове и телу, после чего вытащил ее без сознания во двор. Сломанную палку он бросил возле матери.

Убил отца и пришел за матерью: на Волыни арестовали мужчину, который только вышел на свободу / 2 фотографии

Правоохранителям удалось задержать горе-сына по горячим следам недалеко от собственного дома.

В ближайшее время ему будет объявлено подозрение по ч. 2 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть) УК Украины.