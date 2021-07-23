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Юлія Захарченко |

Связали пластиковыми стяжками: на Закарпатье мужчины в масках напали на пенсионеров

Связали пластиковыми стяжками: на Закарпатье мужчины в масках напали на пенсионеров

На Закарпатье посреди ночи неизвестные в черных масках ворвались в дом супругов пенсионеров и избили пожилых людей. Злоумышленники связали 63-летнюю женщину и 68-летнего мужчину пластиковыми стяжками, наносили удары и требовали деньги, угрожая расправой.

Нападение произошло в селе Ольховка неподалеку Иршавы. Напуганная пенсионерка призналась нападающим, где она прячет свои сбережения. Злоумышленники украли $4 тыс., 2 тыс. грн и золотые украшения.

На Закарпатье мужчины в масках напали на супругов пенсионеров

Затем неизвестные закрыли мужчину в багажнике машины, припаркованной в гараже, а женщину — в салоне авто, после чего злоумышленники скрылись.

После того как пенсионеры смогли освободиться, они позвонили в полицию. С помощью системы видеонаблюдения правоохранители отследили маршрут правонарушителей.

На Закарпатье мужчины в масках напали на супругов пенсионеров

Одного из нападавших на территории Донецкой области задержали правоохранители. По данным полиции, нападение совершило два человека — 53-летний и 23-летний мужчины, имеющие судимости за имущественные преступления.

На Закарпатье мужчины в масках напали на супругов пенсионеров

Задержанного правонарушителя взяли под стражу без возможности внесения залога. Другого нападающего сейчас разыскивают.

Прокуратура открыла уголовное производство по статье 187 (Разбой) УК Украины. Злоумышленникам грозит заключение сроком до 12 лет с конфискацией имущества.

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Источник: Нацполиция

Фото: Нацполиция

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