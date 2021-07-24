По горячим следам: полицейские задержали банду грабителей в Киеве

В Киеве трое злоумышленников ограбили местного жителя, похитив у него три тысячи долларов, три тысячи евро, а также порядка пяти тысяч гривен.

Соответствующее заявление поступило сотрудникам Соломенского управления полиции вечером пятницы, 23 июля.

На место происшествия выехали сразу несколько нарядов патрульной полиции, а также следственно-оперативная группа и медики.

— Мужчину связали и под угрозой убийства отняли у него крупную сумму денег. Потерпевший описал злоумышленников, и они немедленно были объявлены в розыск, — рассказал начальник Соломенского управления полиции Василий Зварыч.

По его словам, двоих нападавших удалось обнаружить и задержать.

Ими оказались киевляне 1992 и 1994 года рождения, которые ранее не привлекались к уголовной ответственности, личность третьего грабителя полицейские все еще не установили.

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Начато производству по факту нарушения ч.3 ст.187 (Разбой, совершенный с проникновением в жилище жертвы) УК Украины, решается вопрос о предъявлении фигурантам подозрений.

Санкция статьи подразумевает от семи до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.