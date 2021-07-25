В Кривом Роге арестовали мужчину, который удерживал на цепи 7-летнего мальчика

В Кривом Роге суд избрал меру пресечения мужчине, который удерживал на цепи 7-летнего ребенка. По данным полиции, злоумышленник будет находиться под стражей около 60 суток.

Накануне 7-летний мальчик позвонил в полицию и рассказал, что муж матери бьет его и приковал к батарее цепью.

На место происшествия выехали правоохранители, которые освободили ребенка и отвезли в больницу. Полицейские установили, что над парнем поиздевался сожитель его матери.

Прокуратура открыла уголовное производство по статье 146 (Незаконное лишение свободы или похищение человека) и статьей 125 (Умышленное легкое телесное повреждение) УК Украины.

Мужчине сообщили о подозрении по этим правонарушениям. Злоумышленнику грозит заключение на срок до пяти лет. Досудебное расследование продолжается.