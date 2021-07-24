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Факты / Происшествия
Дмитро Кудрявцев |

В Житомирской колонии до смерти избили заключенного

ДБР

В житомирской исправительной колонии № 8 до скончался один из заключенных, которому были нанесены тяжкие телесные повреждения.

По данным Офиса генпрокурора, медики в качестве причины смерти указали острую сердечную недостаточность.

При этом судмедэкспертиза установила, что заключенный умер в результате получения тупой травмы грудной клетки, множественных переломов ребер с повреждением легких и шока.

Заведены сразу три уголовных производства по фактам нарушений, предусмотренных ч.2 ст.121 (Нанесение тяжки телесных повреждений с отягощающими обстоятельствами), ч.1 ст.140 (Ненадлежащее исполнение медработником своих профессиональных обязанностей) и ч.2 ст.367 (Служебная халатность) УК Украины.

Злоумышленникам грозит лишение свободы на срок от трех до десяти лет, а также лишение права заниматься медицинской деятельностью на срок до пяти лет.

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Уголовные дела были объединены в одно производство, досудебным расследованием которого занимается местное управление Государственного бюро расследований под процессуальным руководством житомирской областной прокуратуры.

Источник: Офис генпрокурора

Фото: ГБР

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