Близ Умани, на 210-м километре трассы Киев – Одесса, столкнулись две легковушки и грузовик. От удара одно легковое авто перевернулось.

В результате ДТП травмы получили двое 40-летних мужчин и трое несовершеннолетних – 17-летние юноша и девушка и 15-летний парень.

На место происшествия прибыли сразу три бригады экстренной медицинской помощи.

Всех травмированных после осмотра направили в лечебные учреждения.

С закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, ушибами и ссадинами в Уманскую городскую больницу госпитализировали двух 40-летних мужчин и 17-летнего парня.

Девушку ориентировочно 17-ти лет отправили в районную больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, закрытым пневматораксом и ушибом грудной клетки.

Туда же в тяжелом состоянии госпитализировали и 15-летнего парня. Юноша, имея закрытую черепно-мозговую травму, находился в состоянии комы.

Источник: Областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Черкасского облсовета

Фото: Областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Черкасского облсовета