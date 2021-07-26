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Факты / Происшествия
Тетяна Забожко |

На трассе Киев – Одесса столкнулись три автомобиля: 15-летний парень в коме

швидка допомога

Близ Умани, на 210-м километре трассы Киев – Одесса, столкнулись две легковушки и грузовик. От удара одно легковое авто перевернулось.

В результате ДТП травмы получили двое 40-летних мужчин и трое несовершеннолетних – 17-летние юноша и девушка и 15-летний парень.

На место происшествия прибыли сразу три бригады экстренной медицинской помощи.

Всех травмированных после осмотра направили в лечебные учреждения.

С закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, ушибами и ссадинами в Уманскую городскую больницу госпитализировали двух 40-летних мужчин и 17-летнего парня.

Девушку ориентировочно 17-ти лет отправили в районную больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, закрытым пневматораксом и ушибом грудной клетки.

Туда же в тяжелом состоянии госпитализировали и 15-летнего парня. Юноша, имея закрытую черепно-мозговую травму, находился в состоянии комы.

Источник: Областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Черкасского облсовета

Фото: Областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Черкасского облсовета

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