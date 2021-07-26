Нападение на 40-летнюю женщину в Киеве — что известно об обидчике

В Киеве неизвестный мужчина напал на 40-летнюю киевлянку. Злоумышленник изнасиловал жительницу столицы и забрал у нее деньги, угрожая ножом.

По данным полиции, женщина возвращалась домой через парк на улице Вышгородской. К ней подошел незнакомец и начал разговор, что не понравилось жительнице столицы.

Потерпевшая пыталась избежать общения, однако внезапно мужчина достал нож, начал им угрожать, набросился на несчастную, забрал у нее деньги и убежал.

Правоохранители выяснили местонахождение нападающего и обнаружили у него деньги обиженной женщины и нож, которым он угрожал. Эти вещи направили на экспертизу. Злоумышленником оказался 22-летний уроженец Хмельницкой области.

Прокуратура начала досудебное расследование по статье 152 (Изнасилование) и статье 187 (разбой) УК Украины. Задержанному мужчине сообщили о подозрении.

Следователи подали ходатайство в суд для избрания меры пресечения злоумышленнику — содержание под стражей. Правонарушителю грозит лишение свободы сроком до семи лет.