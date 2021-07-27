На Киевщине полиция раскрыла покушение на убийство 50-летней Ирины, которую жестоко избил и порезал ножом ее собственный муж.

То, что женщине удалось выжить удивляет даже медиков, ведь у Ирины было перерезано горло.

— Он когда мне зажал ноги и руки, я ничего не могла сделать, сопротивлялась, но ничего не могла. Он сказал: встретимся на том свете, — рассказывает жертва.

Правоохранителям жертва рассказала, что уже собиралась спать, надела ночную рубашку и уселась в постели. В тот момент Юрий набросился на нее с ножом и несколько раз попал по шее.

Ирина попросила у убийцы напоследок стакан воды, мужчина сжалился и пошел на кухню, тогда женщина стремительно побежала к двери.

Она выбежала из квартиры, но далеко убежать не удалось и женщина остановилась на пороге подъезда.

Здесь ее заметили соседи и вызвали скорую.

— Рваные раны и руки, будто сухожилия, я так поняла. Ну она вся была в крови, — рассказывает соседка Алла.

Ирину забрали в больницу, а медики вместе с полицией пошли в квартиру, так как мужчина грозился, что совершит самоубийство.

46-летний мужчина вел себя абсолютно спокойно и рассказал, что с самого утра слышал голоса в голове, которые предупреждали — его Ирину ждет страшный конец.

— Ему говорили голоса, что твою жену изнасилуют и убьют. И это на протяжении целого дня он молча ходил, ей об этом не говорил. Они поужинали, легли спать и он решил убить ее и себя, чтобы ее никто не изнасиловал, — рассказывает соседка слова Юрия.

Пара не была официально замужем, но имеет общего ребенка. Соседи говорят, что Юрий любил выпить, а дома собирал шумные компании.

Официальных документов, подтверждающих проблемы с психикой, у задержанного нет. Теперь Юрия могут отправить на принудительное лечение или в тюрьму.