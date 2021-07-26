Тело заместителя начальника Измаильского отдела управления патрульной полиции Одесской области Ивана Митькина нашли в парке Победы Одессы.

Старший лейтенант полиции умер от механической асфиксии.

Когда его обнаружили полицейские, он был мертв — сидел под деревом, на шее — петля из веревки, закрепленная на ветке.

Полиция не исключает убийство.

Эксперты открыли уголовное производство по части 1 ст. 115 УК Украины — умышленное убийство, которое наказывается лишением свободы от 7 до 15 лет.

Как ранее сообщали одесские СМИ со ссылкой на собственные источники в прокуратуре, Митькин несколько дней назад перестал выходить на связь.

Накануне он одолжил у сослуживцев около $ 300 тыс. Деньги он брал якобы для закупки и выгодной перепродажи урожая зерновых, что, по его словам, могло принести кредиторам большие прибыли.

23 июля вечером Митькин поехал в Одессу, но на следующий день перестал выходить на связь и покинул все рабочие чаты. До настоящего времени его разыскивала полиция.

У Ивана Митькина остались жена и двое сыновей. Младшему исполнилось два месяца.