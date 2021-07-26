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Факты / Происшествия
Валентина Летяк |

В Киеве поймали двух водителей маршруток: один под наркотиками, другой — пьяный

Маршрутка у Києві

На улице Стройиндустрии в Киеве патрульные из отдела безопасности дорожного движения во время профилактического рейда остановили автобус Стрый-Авто. У водителя маршрутки они обнаружили признаки наркотического опьянения, однако пройти проверку в установленном законом порядке тот отказался.

А на улице Малиновского инспекторы остановили автобус Богдан, водитель которого имел неоспоримые признаками алкогольного опьянения. От проверки драгером мужчина тоже отказался.

Обоих водителей маршруток отстранили от работы.

На них составили протоколы по ч.1 ст. 130 — Управление транспортным средством в состоянии опьянения и постановление по ч. 9 ст. 133-1 — Перевозка пассажиров водителем, который не прошел предрейсового медицинского осмотра КоАП.

Маршрутка у Києві

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Источник: Патрульная полиция

Фото: Нацполиция

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