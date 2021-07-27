ДТП в Волновахе — подробности ДТП происшествия в Донецкой области

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Факты / Происшествия
Юлія Захарченко |

В Волновахе авто въехало в прицеп трактора: четверо пострадавших

В Волновахе авто въехало в прицеп трактора: четверо пострадавших

В Волновахе произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие, которое унесло жизни двух женщин в возрасте 56 и 62 лет. В результате аварии также пострадали 19-летняя пассажирка и 24-летний мужчина, находившийся за рулем автомобиля.

Их госпитализировали в медицинское учреждение с многочисленными травмами. По данным полиции, на автодороге произошло столкновение автомобиля ЗАЗ Vida с прицепом трактора.

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Водитель легкой машины въехал в прицеп трактора, который двигался впереди в том же направлении, что и транспортное средство. В этот момент в салоне ЗАЗ Vida находилось четыре человека.

Все они пострадали в ДТП. Две женщины, которые находились на заднем сиденье, погибли на месте. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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Прокуратура открыла уголовное производство по статье 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК Украины.

Наибольшее наказание по этой статье предусматривает заключение на срок до 10 лет с лишением права управлять транспортными средствами до трех лет. Досудебное следствие продолжается.

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Источник: Нацполиция

Фото: Нацполиция

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