Во Львовской области во время движения из поезда выпал молодой мужчина. В результате падения он получил тяжелые травмы.

Сообщение об этом инциденте в полицию поступило ночью 26 июля. Начальник поезда сообщением Львов — Мариуполь рассказал, что в городе Золочев во время движения транспортного средства пассажир травмировался.

На место происшествия выехали следователи и работники Национальной полиции. Личность пострадавшего мужчины установили — это 23-летний житель города Хмельницкий.

Травмированного пассажира госпитализировали в реанимационное отделение медицинского учреждения. По предварительным данным полиции, житель Хмельницкой области в тамбуре открыл двери во время движения поезда, не удержался и выпал из вагона.

Прокуратура открыла уголовное производство по статье 128 (Неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение) УК Украины.

Наибольшее наказание по этой статье предусматривает общественные работы сроком до 240 часов, исправительные работы — до двух лет, ограничение свободы — до двух лет или заключение — до двух лет. Сейчас следователи выясняют обстоятельства инцидента и назначили ряд экспертиз.