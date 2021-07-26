В рейсовом автобусе Одесса-Киев из-за неосмотрительности водителя пассажирка сломала четыре ребра. Скорая помощь приехала за ней на выезде из Одессы.

Инцидент произошел с депутатом одного из городских советов Харьковской области Светланой Кучеренко.

На своей странице в Facebook она обвинила перевозчика Gunsel (Гюнсел) в ужасном качестве предоставления услуг, что привело к ее травмированию.

— Подлокотники были или неисправны, или сломаны. Кондиционеры старого образца, кнопки для вызова помощника не было. На мою просьбу включить бортовые планшеты помощник водителя ответил, что они не работают, а пожаловаться я могу в главный офис Gunsel, — написала она.

Когда женщина возвращалась к своему месту, держась за сиденье автобуса, водитель резко затормозил: пассажирку сбросило вниз спиной на торпеду.

Поняв, что дышать становится трудно, Светлана Кучеренко начала просить водителя и пассажиров остановить автобус и вызвать скорую помощь.

Просьбу о помощи водитель и его помощник встретили с юмором, более того, ни один пассажир не поднялся, чтобы помочь женщине встать с лестницы автобуса.

— Водители даже не спросили, есть ли среди пассажиров врач, чтобы тот осмотрел меня. Когда я попросила телефон, чтобы позвонить внучке, женщина, сидевшая рядом, четко отказала. Только один человек мне все-таки дал свой мобильный, — рассказала Светлана Кучеренко.

Водитель не сделал срочной остановки и ехал вплоть до выезда из города Одесса: туда же и подъехала карета скорой помощи, которая забрала женщину в больницу.

После проведенного КТ врачи обнаружили переломы четырех ребер.

Свою гневную публикацию Светлана Кучеренко завершила обращением ко всем пассажирам, которые ехали вместе с ней в автобусе Одесса-Киев.

— Люблю вас, “братья и сестры”, до умопомрачения, за ваше неравнодушие и любовь друг к другу, — съязвила она.

Пока компания Gunsel (Гюнсел) никак не отреагировала на инцидент с травмированием пассажирки на борту их автобуса.

Отметим, что цены на билет этого перевозчика из Одессы до Киева составляют примерно 400-500 грн. Стоимость билетов других компаний колеблется от 280 до 600 гривен.

Фото: Светлана Кучеренко