В Киеве на мосту имени Евгения Патона в который раз прорвало трубу. С путепровода следует сильный поток воды, который впадает в Днепр.

Это уже третий прорыв трубы за этот месяц на мосту. Впервые путепровод прорвало 11 июля, а второй раз — через 10 дней, 21 июля.

В Киевской городской Раде отметили, что повреждение теплосети произошло во время плановых гидравлических испытаний.

Их проводят ежегодно в межотопительный период, чтобы выявить самые слабые места трубопроводов и отремонтировать до наступления отопительного сезона.

Благодаря этому в прошлом году на мосту Патона не было повреждений — теплосеть работала без перебоев в самую холодную зиму за несколько последних лет.

Сейчас коммунальщики начали работы для ремонта, планируют привлечь верхолазов. Мост Патона в Киеве обеспечивает теплом около 200 домов на Русановке и Березняках.