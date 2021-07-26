Захотели покататься на Land Cruiser: в Киеве четверо полицейских похитили львовянина

В Киеве четверо полицейских похитили мужчину и пытались завладеть его автомобилем Toyota Land Cruiser Prado 150. Им грозит до 10 лет заключения.

Инцидент произошел в одном из районных центров Киевщины.

Правоохранители вместе с сообщником, который является пятым подозреваемым по делу, захотели “приобрести” автомобиль у 50-летнего предпринимателя со Львова.

Прямо на деловой встрече полицейские надели на мужчину наручники, затолкали в автомобиль и начали угрожать, требуя $10 тыс.

Таким образом они якобы гарантировали предпринимателю не привлечение к ответственности по сфабрикованному обвинению в “попытке продажи угнанного автомобиля”.

Полицейские освободили 50-летнего мужчину лишь после того, как тот отдал им часть денег в размере €2 тыс.

Преступную схему по результатам проведенных следственных действий удалось разоблачить: обвинительный акт в отношении подозреваемых уже направлен в суд.

Отмечается, что правоохранители являются работниками Соломенского управления полиции ГУ НП в Киеве.

Уголовное производство открыто по ч. 2 ст. 146 и ч. 3 ст. 289 УК Украины. В ближайшее время начнутся судебные слушания по делу.