В Чернигове 49-летняя женщина делала массажи на дому. Во время сеанса она свернула шею своей клиентке.

Как сообщили в Черниговской областной прокуратуре, женщина ладонями обеих рук резко повернула шею клиентки, в результате чего нанесла серьезную травму. Клиентка получила закрытую позвоночно-спинномозговую травму с повреждением спинного мозга в шейном отделе.

Пострадавшую доставили в неврологическое отделение одной из больниц города — там она умерла.

Экспертиза установила, что смерть клиентки наступила по причине нанесенных телесных повреждений во время сеанса массажа.

Сейчас в отношении “массажистки” открыли уголовное производство за убийство по неосторожности (ч. 1 ст. 119 КК Украины). Ей уже сообщили о подозрении, а суд вскоре изберет фигурантке меру пресечения. Женщине грозит от трех до пяти лет тюрьмы.

Напомним, ранее во Львове суд вынес приговор 39-летнему мужчине, который убил своего товарища и покинул тело в заброшенном здании.

Мужчины распивали алкоголь в заброшенном здании, после чего между ними возникла ссора, которая привела к смерти одного из них.

Источник: прокуратура Черниговской области