В Белгород-Днестровском женщина принесла и оставила своего годовалого сына в социальной службе. Свой поступок она объяснила кредитными долгами после отдыха с подругой.

Об этом на своей странице в Facebook рассказала работница соцслужбы Дина Базиленко, которая стала свидетелем инцидента.

— Женщина объяснила, мол, “у меня долги, мне надо рассчитаться, а с сыном я не могу работать, он мешает”. Кредит она брала “на погулять” с подружкой, вы представляете? — поделилась женщина.

Местная депутат Ирина Чернега в комментариях под публикацией распространила фотографии дома, где мать проживала со своим сыном.

Ушла “зарабатывать” деньги: в Одесской области мать оставила годовалого ребенка соцслужбам / 3 фотографии

В соцслужбе горе-мать предупредили, что в случае отказа от ребенка государство прекратит выплачивать ежемесячную социальную помощь в размере около 4 тыс. гривен.

После услышанного женщина сперва отказалась отдавать ребенка, однако уже через несколько минут снова изменила свое мнение и ушла, оставив годовалого сына.

— Скажите, зачем таким “матерям” дети? Для бизнеса? Средство для заработка денег? В конце-концов ребенка она все же оставила в службе. Замечательного, годовалого мальчика… И пошла “зарабатывать деньги”, — подытожила Дина Базиленко.

Дальнейшую судьбу ребенка решать органы опеки Белгород-Днестровская. Понесет ли женщина ответственность за содеянное, пока неизвестно.

Источник: Дина Базиленко

Фото: Ирина Чернега