Приехали из Киева: в отеле на Одесчине массово отравились дети

В Одесской области массово отравились дети в отеле Bugaz Sea View.

Как сообщили в Госпродпотребслужбы, госпитализированы девять подростков в возрасте до 15 лет с острой кишечной инфекцией.

По данным ведомства, больными оказались дети, которые прибыли в составе группы из Киева, в которую входили 90 человек.

Они заселились в отель под названием Bugaz Sea View, где и питались по прибытии.

Чтобы установить причину отравления, Госпродпотребслужба проводит расследование, в рамках которого был совершен отбор проб. Уточняется, что об итогах будет сообщено дополнительно.

Источник: Госпродпотребслужбы