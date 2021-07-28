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Факты / Происшествия
Дмитро Кудрявцев |

Приехали из Киева: в отеле на Одесчине массово отравились дети

отруєння, дитина, біль

В Одесской области массово отравились дети в отеле Bugaz Sea View.

Как сообщили в Госпродпотребслужбы, госпитализированы девять подростков в возрасте до 15 лет с острой кишечной инфекцией.

По данным ведомства, больными оказались дети, которые прибыли в составе группы из Киева, в которую входили 90 человек.

Они заселились в отель под названием Bugaz Sea View, где и питались по прибытии.

Чтобы установить причину отравления, Госпродпотребслужба проводит расследование, в рамках которого был совершен отбор проб. Уточняется, что об итогах будет сообщено дополнительно.

Источник: Госпродпотребслужбы

Фото: Dreamstime

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