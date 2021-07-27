Стреляли по ногам и похищали детей: под Киевом задержали особо опасную банду Сэнсэя

На Киевщине правоохранители разоблачили и задержали участников особо опасной разбойной банды Сенсея. Преступники действовали с 2017 года, на их счету — не менее 20 разбойных нападений.
Банду злоумышленников возглавлял президент Федерации содействия развитию спорта и рукопашного боя в Украине, 42-летний уроженец Черниговщины с позывным Сенсей. Под его руководством действовали 10 преступников.
Что известно полиции
В конце 2017 года банда Сэнсэя установила взрывное устройство под колесо автомобиля полицейского, совершив этим самым покушение на его убийство.
Следующий инцидент произошел в Броварах весной 2018 года: тогда разбойная банда Сенсея совершила разбойное нападение на дом судьи Апелляционного суда.
Угрожая оружием, мужчины ограбили дом и похитили несовершеннолетнего сына потерпевшего.
Уже осенью 2018 года злоумышленники ограбили столичного адвоката, который работал на Печерске. Чтобы завладеть драгоценностями и значительной суммой валюты, они прострелили мужчине обе ноги. Когда на место прибыли полиция, один из нападавших выстрелил в полицейского.
У другого нападавшего во время побега с места стрельбы случайно разорвалась граната в руках, в результате чего он погиб на месте.
В декабре 2020 года разбойная банда Сэнсэя сначала ограбила IT-бизнесменов, после чего совершила разбойное нападение на семью одного из мэров городов Киевщины.
Накануне рождественских праздников в том же 2020 году преступники захватили дом бывшего сотрудника правоохранительных органов.
Связав охранника, мужчины зашли внутрь и разговорились с 4-летним мальчиком, сыном владельца дома. Они заставили ребенка рассказать, где родители хранят драгоценности и деньги, и мальчик показал им комнату с сейфом.
Забрав все содержимое сейфа, мужчины покинули дом. 4-летний мальчик, к счастью, не пострадал.
Что грозит преступникам
Банду Сэнсэя задержали вскоре после последнего разбойного нападения, мужчины сняли на видео и опубликовали в своем Telegram-канале.
Подозреваемым инкриминируют ч. 3 ст. 187 (Разбой, соединенный с проникновением в жилье, другое помещение или хранилище), ч. 3 ст. 289 (Незаконное завладение транспортным средством, соединенное с насилием, опасным для жизни или здоровья потерпевшего) и ч. 2 ст. 146 (Незаконное лишение свободы или похищение человека) УК Украины.
Участникам банды грозит до 15 лет лишения свободы, самому же Сенсею — пожизненное заключение.