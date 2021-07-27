В Британии женщина убила 77-летнего соседа из-за домогательства к ее сыну

В Британии 38-летняя женщина по имени Сара Сэндс убила своего соседа, который развращал ее сына.

Мать-одиночка пятерых детей зарезала 77-летнего Майкла Плистеда, ранее судимого за педофилию, через несколько недель после того, как обнаружила, что он развращал молодых ребят.

В 2015 году ее признали виновной в убийстве из-за потери контроля и приговорили к трем с половиной годам заключения.

— Я сделала то, что сделала бы любая мать, потому что он развращал моего сына Брэдли, моего маленького мальчика, — сказала женщина.

Она добавила, что гордится своим поступком и довольна тем, что сексуальный преступник уже не сможет никого обидеть.

— Я не плохой человек, но знаю, что совершила плохой поступок. Я никогда этого не отрицала и была наказана, — сказала женщина.

Добавим, что она уже отсидела положенный срок в тюрьме после наказания.

— Я больше никогда не убила бы. Я не вижу себя убийцей, но не жалею о том, что сделала. Я мама, которая отчаянно хотела защитить своих детей, — продолжила Сэндс.

Она также рассказала, что привело к убийству.

— Я помню, что взяла нож и пошла к Мику (преступнику, — Ред.). Я хотела убедить его признать свою вину, чтобы Брэдли не пришлось давать показания. Но Мик был дерзким и резким. Он не хотел меня слушать. Это был вовсе не тот дружелюбный сосед, которого я знала, — рассказала Сэндс.

Преступник, который ранее обвинялся 24 раза за педофилию, играл роль добропорядочного гражданина и соседа, изменив имя. Никто из жильцов дома не знал о его криминальном прошлом.

12-летний сын Сэндс рассказал о растлении лишь после убийства. До этого мальчик и другие жертвы не давали показания.

— Тогда я решила взять дело в свои руки. Вина, которую я чувствовала за то, что не защитила сына, переполняла меня, — призналась женщина.

Она нанесла Плистеду 8 ударов кухонным ножом, а затем обратилась в полицию.

В августе 2018 Сэндс вышла из тюрьмы.