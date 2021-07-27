В Киеве на Троещине девятилетний мальчик совершил дорожно-транспортное происшествие.

27 июля отец посадил сына за руль автомобиля Tesla, чтобы научить его водить. Урок вождения мужчина устроил на территории закрытого торгового центра.

Более того, несовершеннолетний мальчик ездил по улицам с плотным трафиком.

По предварительным данным, парень, растерявшись, слишком сильно нажал на педаль и Tesla начала ускоряться.

В результате она на большой скорости заехала на парковку и протаранила легковушку Chevrolet, принадлежащую автошколе. В тот момент в автомобиле находились ученик и инструктор.

Затем школьник выехал на газон, где и остановился. По предварительным данным, пострадавших в результате ДТП нет.

Патрульные, приехав на место аварии, составили на отца мальчика протоколы о передаче управления людям, которые не имеют на это разрешения.

Владельцу электрокара теперь грозит штраф в размере 510 грн.