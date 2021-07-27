В Полтавской области мужчина убил и изнасиловал собственную 24-летнюю жену. У девушки осталось двое детей.

В полицию накануне обратились ее родители, так как девушка пропала, когда возвращалась домой.

Силовики бросились на поиски потерпевшей. Они длились всю ночь. Утром ее тело нашли в полуобнаженном состоянии, с кляпом во рту. Молодую мать изнасиловали и задушили, не оставив ни единого шанса на выживание.

В убийстве подозревали мужа, который ранее уже насиловал девушку.

Во время общения с родственниками подозреваемого сотрудники уголовного розыска начали интересоваться детством разыскиваемого. Стало известно, что он, будучи ребенком, после любого конфликта бежал и скрывался на чердаках различных зданий.

— После этого полицейские начали детальнее отрабатывать такие места. В результате оперативники нашли душегуба на чердаке заброшенной школы и задержали, — сообщили в Департаменте уголовного розыска.

Следователи по согласованию с прокуратурой уже сообщили ему о подозрении в совершении изнасилования и убийства, сопряженного с изнасилованием. Суд уже избрал подозреваемому меру пресечения — содержание под стражей. Ему грозит наказание вплоть до пожизненного заключения.

Мужчина признается и сотрудничает со следствием.

Источник: Департамент уголовного розыска

Фото: Департамент уголовного розыска