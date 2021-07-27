Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Происшествия
Максим Зайченко |

Нашли полуобнаженной и с кляпом: на Полтавщине мужчина убил и изнасиловал жену

убийца

В Полтавской области мужчина убил и изнасиловал собственную 24-летнюю жену. У девушки осталось двое детей.

В полицию накануне обратились ее родители, так как девушка пропала, когда возвращалась домой.

Силовики бросились на поиски потерпевшей. Они длились всю ночь. Утром ее тело нашли в полуобнаженном состоянии, с кляпом во рту. Молодую мать изнасиловали и задушили, не оставив ни единого шанса на выживание.

В убийстве подозревали мужа, который ранее уже насиловал девушку.

Во время общения с родственниками подозреваемого сотрудники уголовного розыска начали интересоваться детством разыскиваемого. Стало известно, что он, будучи ребенком, после любого конфликта бежал и скрывался на чердаках различных зданий.

— После этого полицейские начали детальнее отрабатывать такие места. В результате оперативники нашли душегуба на чердаке заброшенной школы и задержали, — сообщили в Департаменте уголовного розыска.

Следователи по согласованию с прокуратурой уже сообщили ему о подозрении в совершении изнасилования и убийства, сопряженного с изнасилованием. Суд уже избрал подозреваемому меру пресечения — содержание под стражей. Ему грозит наказание вплоть до пожизненного заключения.

Мужчина признается и сотрудничает со следствием.

Читайте
Слушал голоса в голове: на Киевщине мужчина решил убить жену, чтобы ее не изнасиловали

Источник: Департамент уголовного розыска

Фото: Департамент уголовного розыска

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка