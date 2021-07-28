Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Происшествия
Максим Зайченко |

Авиакатастрофа на Прикарпатье: на борту были граждане США

Авиакатастрофа на Прикарпатье: на борту были граждане США

Гражданство троих погибших иностранцев в результате крушения спортивного самолета WT-10 Advantic в селе Шепаровцы Ивано-Франковской области еще устанавливается. Пока ведется следствие.

Об этом сообщила пресс-служба Ивано-Франковской областной государственной администрации.

Авария произошла днем 28 июля. Всего погибли четыре человека, включая пилота из Прикарпатья.

— На место трагедии выехали представители областной государственной администрации и соответствующих служб. Образован оперативный штаб, который на месте принимает необходимые решения. В то же время проводятся следственные действия и устанавливается гражданство погибших, — сообщили в ОГА.

По данным ОГА, падение самолета на частный жилой дом с последующим его возгоранием произошло в 13.38. Пожар ликвидировали чуть менее, чем через час. На момент аварии в доме людей не было.

Обновлено 18.12. Объединенная еврейская община Украины сообщила, что в авиакатастрофе, кроме пилота, также погибли хасиды — граждане США. Известно, что они были из группы, которая прибыла на отдых в этот район. При этом ОГА все еще не подтверждает гражданство погибших.

Читайте
Авиакатастрофа на Прикарпатье: погибли четыре человека

Местные СМИ пишут, что погиб пилот Игорь Табанюк. Он был профессионалом своего дела, инструктором и совладельцем аэродрома малой авиации в Коломые.

Авария вертолета в Польше

В начале июля произошло крушение вертолета в Польше, на борту которого были украинцы.

В результате аварии пострадали пилот и двое пассажиров, их сразу доставили в больницу.

Позже выяснилось, что у вертолета начались проблемы с двигателем вскоре после взлета.

Подробнее об авиакатастрофе в Польше — читайте в материале.

Источник: Ивано-Франковская ОГА

Фото: ГСЧС

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка