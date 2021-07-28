Вероятной причиной пожара в лесах Национального заповедника Хортица 27 июля стал поджог. Такую версию озвучил директор заповедника Максим Остапенко.

– Было несколько мест возгорания, поэтому, вероятнее всего, речь идет об умышленном поджоге. Опасность была серьезной из-за сильного огня и ветра. Кроме того, из-за нескольки центров огня было сложно ориентироваться, – отметил он.

Пожар на острове Хортица между поселками Лесничье и балкой Генералка обнаружили в 13.30 27 июля.

Огонь охватил 1 га территории, 500 кв. м из которых – верховой лес.

Подразделения ГСЧС передвигались пешком, тушили пожар подручными средствами и с помощью ранцев с водой, потому что технике было сложно подъехать.

Пожар полностью ликвидировали за три часа. После завершения операции четыре единицы техники остались на месте для контроля ситуации. Пожарные проверяли, не тлеют ли очаги горения, чтобы предотвратить повторное возгорание.

Опасность была серьезной: директор заповедника Хортица о пожаре на острове / 7 фотографий

Всего в тушении пожара приняли участие 12 единиц техники, 65 человек личного состава запорожских спасателей, а также добровольная пожарная дружина заповедника, техника горводоканала и лесничества.

Источник: Общественное радио, ГСЧС