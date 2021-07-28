Превратилась в мумию: жительница Днепра жила с трупом матери

В Днепре 64-летняя женщина жила в доме с трупом своей давно умершей матери.

Об этом узнали ее соседи по неприятному запаху, исходящему от дверей. Сначала местные жители думали, что где-то умерла собака, а сам источник запаха обнаружили не сразу.

Позже одна из соседок осознала, что тухлыми яйцами и гноем тянет от дверей соседки, после чего вызвала на место происшествия правоохранительные органы.

По словам очевидцев, мать жительницы, 93-летней женщины, в последний раз видели прошлой осенью. Ее дочь не рассказывала, куда пропала ее близкая родственница, а настаивать на ответе местные жители боялись, поскольку женщина состоит на учете в психбольнице и часто ведет себя неадекватно.

Женщина никого не впускала в свою квартиру, в том числе и полицейских. Правоохранители смогли попасть внутрь лишь через окно по пожарной лестнице, обнаружив внутри уже мумифицированную бабушку в зимней одежде.

Дочь умершей заверила, что ее мать отравили соседи, которые, по ее словам, заходили в ней в квартиру, пока ее не было дома. Она заверила, что к смерти пожилой женщины причастна соседка, которая и вызвала полицию на место происшествия.

— Но это же бред. Человек стоит на учете, что я могу сделать. Мне тоже она и цветы с кладбища приносила, и землю. Что с ней делать? Если она газ откроет, весь дом взорвется, или я войдут из дома, а она меня топором ударит. Вот как нам жить, – прокомментировала жительница по имени Ольга.

Соседи обеспокоены тем, что теперь психически неуравновешенная женщина останется без присмотра, ведь раньше за ней наблюдала хотя бы мать. Между тем, мумифицированное тело умершей пенсионерки направили на судмедэкспертизу, чтобы выяснить причину смерти.