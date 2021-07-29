В сети выложили видео, на котором видно, как упал самолет на Прикарпатье вблизи села Шепаровцы Коломыйского района.

Как можно увидеть, неуправляемый борт внезапно начал кружить и терять высоту. Сразу после его падения в небо поднялся густой черный столб дыма.

Позже Объединенная еврейская община Украины сообщила, что в авиакатастрофе на Прикарпатье, которая произошла днем ​​28 июля, погибли хасиды — граждане США. Известно, что они были из группы, прибывшей на отдых в этот район.

Но в Ивано-Франковской областной государственной администрации сообщили, что гражданство трех погибших иностранцев в результате аварии спортивного самолета WT-10 Advantic еще устанавливается.

Также в авиакатастрофе под Коломыей погиб профессиональный летчик, инструктор и совладелец аэродрома малой авиации в Коломые Игорь Табанюк.

Он был опытным пилотом. В последнее время погибший занимался развитием малой авиации в Коломые, в частности организовывал в городе много авиафестивалей.