Экскурсионный полет: новые подробности катастрофы легкомоторного самолета на Прикарпатье

Стали известны новые подробци катастрофы спортивного легкомоторного самолета, упавшего на жилой дом в селе Шепаровцы Коломыйского района Ивано-Франковской области.

В результате погибли профессиональный летчик, инструктор и совладелец аэродрома малой авиации в Коломые 60-летний Игорь Табанюк, два гражданина США и гражданин Великобритании.

Иностранцам было по 20 лет.

По предварительным данным, молодые люди заказали экскурсионный полет на трех человек.

Игорь Табанюк, управлявший самолетом был председателем общественной организации Прикарпатья детско-юношеской спортивной ассоциации малой авиации, которая занимается развитием коломийского аэропорта малой авиации.

Первый полет он совершил 40 лет назад. А в последнее время погибший занимался развитием малой авиации в Коломне, в частности организовал в городе много авиафестивалив и учил будущих пилотов.

Игоря Табанюка называют суперпрофессионалом и одним из самых опытных пилотов Украины. В свое время в интервью проекту Ukraиner он говорил, что считает себя “больным” авиацией, и мечтает, чтобы многие люди тоже полюбили это дело.

Авиакатастрофа на Прикарпатье случилась 28 июля. В Ивано-Франковской области вблизи села Шепаровцы Коломыйского района легкомоторный спортивный самолет упал на дом. В результате авиакатастрофы погибли четыре человека.

На момент авиакатастрофы в доме, куда упал самолет, людей не было.

Тела погибших направили на судебно-медицинскую экспертизу для установления причины смерти. Другие экспертизы помогут установить техническое состояние самолета и качество топлива, которым его заправляли.