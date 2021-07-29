Мама, меня сосед обижает: родные погибшей Мирославы рассказали о ее последних часах жизни

Семья 6-летней Мирославы Третяк, которую нашли мертвой в заброшенном доме в Старом Салтове Харьковской области, рассказала о последних часах жизни девочки.

По словам матери погибшей, с подозреваемым в убийстве ее дочери 13-летнем подростком Мирослава была знакома с детства. Его семья живет на первом этаже этого же дома.

Женщина рассказала, что парень постоянно был в компании с детьми. Хотя она говорила матери подростка, чтобы та объяснила сыну, что ему не стоит этого делать. В день, когда произошла трагелия, Мирослава играла с подружкой. К ним присоединился и Богдан.

— Вчера она прибежала и говорит: Мама, меня сосед Богдан обижает. Мирослава сказала, что он толкал ее и выбросил обруч в виде рожок. Я сказала не трогать его и просто уйти, и обещала поговорить с его мамой, когда та придет, — рассказывает мама погибшей.

После этого около 15.00 девочка вернулась из магазина и прилегла отдохнуть, а вечером снова попросилась пойти к подружке и взяла велосипед.

— Спустя некоторое время она пришла, я вымыла ей ручки. Она взяла два персика и снова побежала к Вике. Мирослава долго не возвращалась. А потом пришла подружка и спрашивает: А Мира выйдет гулять? Я говорю: Она к тебе пошла, на что Вика ответила, что Мирослава ушла с Богданом, — вспоминает женщина.

Позже выяснилось, что дети пошли в сторону бывшей пекарни. Больше их не видели. Мать начала искать ребенка и встретила соседского мальчика. Подросток сначала сказал, что не видел Мирославу, а затем добавил, что они разминулись.

В том, что 13-летний Богдан причастен к убийству 6-летней девочки, родственники не сомневаются.

Об исчезновении Мирославы Третяк в полицию 28 июля вечером сообщила мать девочки. Женщина рассказала, что дочь в 18.00 пошла на прогулку с 13-летним парнем, который проживает рядом, и не вернулась.

29 июля стало известно, что полиция нашла тело погибшей девочки в заброшенном доме Старого Салтова.

Источник: Newsroom

Фото: Newsroom