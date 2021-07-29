На Закарпатье троих туристов поразила молния: пострадавших доставили в больницу

На Закарпатье троих туристов поразила молния, когда группа из восьми человек шла по маршруту в районе горы Круглая Боржавского хребта.

Об этом сообщил пресс-центр местного управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

По данным ведомства инцидент произошел около 13.00. Туристы сообщили, что нуждаются в помощи.

Для поисковых работ были привлечены сотрудники и спецтехника Воловецкой спасательной группы.

Пострадавшие были обнаружены около 16.16. Им была оказана доврачебная помощь, после чего спасатели доставили потерпевших в ПГТ Межгорье.