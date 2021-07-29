Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Происшествия
Дмитро Кудрявцев |

На Закарпатье троих туристов поразила молния: пострадавших доставили в больницу

На Закарпатье троих туристов поразила молния: пострадавших доставили в больницу

На Закарпатье троих туристов поразила молния, когда группа из восьми человек шла по маршруту в районе горы Круглая Боржавского хребта.

Об этом сообщил пресс-центр местного управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

По данным ведомства инцидент произошел около 13.00. Туристы сообщили, что нуждаются в помощи.

Для поисковых работ были привлечены сотрудники и спецтехника Воловецкой спасательной группы.

Пострадавшие были обнаружены около 16.16. Им была оказана доврачебная помощь, после чего спасатели доставили потерпевших в ПГТ Межгорье.

Читайте
Воды по колено: на Закарпатье затопило три населенных пункта

Блискавка на Закарпатті

Источник: ГСЧС

Фото: ГСЧС

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка