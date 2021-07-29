Попал на видео: в Киеве разбили стекло на пешеходном мосту

Неизвестный вандал повредил два информационно-макетных стекла на пешеходном мосту через Владимирский спуск.
Разрушения были обнаружены коммунальщиками утром четверга, 29 июля, сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.
На стеклах была размещена информация о технических характеристиках моста, и они не являлись частями его конструкции. Само полотно повреждено не было.
Коммунальщики уже написали заявление в полицию, которая должна расследовать происшествие.
На месте работала следственно-оперативная группа, которая выяснила, что злоумышленник попал на камеры видеонаблюдения, расположенные на переходе.
В КГГА предложили виновнику происшествия добровольно явится в правоохранительные органы и заплатить штраф, в противном случае ему грозит лишение свободы.
Фото: КГГА