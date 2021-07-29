Суд поместил в приемник-распределитель 13-летнего подростка, подозреваемого в убийстве 6-летней Мирославы Третяк в Волчанском районе Харьковской области.

Об этом сообщает пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

Его поместили в распределитель на 30 дней.

Инцидент произошел в поселке Старый Салтов вечером 28 июля. Мать девочки сообщила полиции, что ее дочь около шести вечера ушла гулять с 13-летним соседским мальчиком и домой не вернулась.

Силовики бросились искать девочку. Около полуночи ее тело с признаками насильственной смерти обнаружили в заброшенном доме. На теле были ушибы головы и лица.

Следствие подозревает в убийстве 13-летнего соседского мальчика. Его мать не верит, что он мог совершить убийство. На учете в полиции или у социальной службы подросток не состоял.

Председатель Старосалтовского поселкового совета Эдуард Коновалов ранее заявил местным СМИ, что парень признался в содеянном. Однако пока неизвестно, какие у него были мотивы.

Сейчас в отделении с подростком работают полицейские и психологи.

Источник: Харьковская областная прокуратура