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Факты / Происшествия
Людмила Богданова |

Загляделся в телефон: в Коростене подросток сорвался с 10-метровой скалы

Загляделся в телефон: в Коростене подросток сорвался с 10-метровой скалы

В городе Коростень Житомирской области 14-летний подросток сорвался с почти 10-метровой скалы. Парень поздно вечером шел на дискотеку местным парком, и вдруг упал с крутого каменистого склона вниз, где протекает река.

Очевидцы услышали стон подростка и вызвали полицию.

Парень, который успел назваться Дмитрием, был побит и не мог пошевелить рукой. Чтобы перенести его в карету скорой, пришлось вызывать спасателей.

— У нас такая река, много скал, деревьев — они сами не могли. Скалы, мусор — и очень трудно было его поднимать, транспортировать, — рассказывает Артем Понось, начальник караула пожарно-спасательной части Коростеня.

В больнице у пострадавшего диагностировали лишь перелом руки. Медики говорят, что это настоящее чудо, ведь парень мог сильно травмироваться из-за камней.

Подросток объяснял, что споткнулся и сорвался со скалы. Свидетели говорят — причиной инцидента стал телефон, ведь все внимание парня во время ходьбы было приковано к экрану.

Сейчас с родителями подростка работают ювенальные полицейские — они выясняют, почему тот сам так поздно гулял да еще в опасном месте. Ведь в этой части парка люди уже не впервые падают с каменистых склонов.

Источник: Надзвичайні новини

Фото: Depositphotos

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