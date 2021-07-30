Осталась без волос: на Ровенщине девушка получила ожоги после визита к парикмахеру

На Ровенщине 18-летняя Анастасия после визита к парикмахеру получили глубокие ожоги головы и облесение. Девушка записалась к мастеру по совету подруги на мелирование.

Сама парикмахерша работает дома. За свои услуги она взяла 350 гривен.

Девушка захотела хорошо покрасить волосы и одновременно сэкономить, не пойдя в профессиональный салон красоты.

Однако как только мастер нанесла на волосы девушки краску, то клиентка почувствовала адскую боль.

— Сильно начала печь голова. И парикмахерша сказала, что при мелировании это якобы нормально, — говорит пострадавшая Анастасия Котик.

После этого кожа на голове девушки начала слезать вместе с прядями.

Через несколько дней Анастасию госпитализировали в областной ожоговый центр. По словам медиков, рана была очень глубокой.

— Достаточно глубокий ожог. С повреждением кожи на всю глубину — до кости. Этот ожог предусматривает пересадку кожи и пластические операции, — говорит врач-комбустиолог Петр Соловей.

Хотя сейчас мастер и игнорирует Анастасию и не отвечает на телефонные звонки, но деньги за свои услуги вернула.

30-летняя мастерица, неудачно покрасившая девушке волосы, ни одном из салонов красоты не работает и, вероятно, осваивала парикмахерское искусство самостоятельно.

По информации, правоохранителя Григория Гольонко, женщина занималась предпринимательской деятельностью без соответствующих документов.

— В связи с этим на парикмахершу составили админпротокол, который предусматривает штраф от 17 до 34 тыс. грн, — объяснил Гольонко.

Кроме этого, парикмахерше может угрожать и уголовная ответственность за нанесение телесных повреждений по неосторожности.