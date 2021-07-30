Предложил похоронить в огороде: на Черниговщине мужчина зарубил сына

Мужчина зарубил собственного сына в селе Кладиево Черниговской области.

По информации полиции, 47-летний Владимир убил своего же ребенка.

Мужчина нанес сыну шесть ударов топором, после чего 21-летний парень скончался до прибытия скорой помощи.

Его отцом был бывший учитель, который ранее не привлекался к уголовной ответственности.

— Семья как семья, только вот жена не жила с этим мужчиной. У них двое детей: дочка в последнее время училась в Чернигове и с отцом почти не общалась, а вот парень проживал с отцом, — рассказала одна из соседок.

Другой сосед по имени Николай рассказал, что злоумышленник пытался его привлечь к захоронению своего сына.

Мужчина направился в дом, а там на диване он увидел мертвого Сергея. Парень был в исподнем и уже не дышал.

При этом отец стоял рядом и был абсолютно спокоен и не выказывал ни тени сожаления. Он предложил соседу взять лопату и похоронить сына в огороде.