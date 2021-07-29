Разрушенные дороги и дома — последствия непогоды в Черновцах

Черновцы в четверг, 29 июля, накрыл сильный ливень. Затопило несколько улиц, в воде застревают автомобили. Также частично разрушена инфраструктура города.
По данным местного издания, затопило улицы Богдана Хмельницкого и Гагарина. На перекрестке этих улиц в потоке воды застревают автомобили.
В центре города и на окраинах улицы превратились в реки. При этом быстрые потоки воды разрушают асфальт на дорогах.
В результате наводнения также пострадали дома: на некоторых дворах наблюдаются разрушения. В частности, на улице Кобзарской из частного нового дома сорвало крышу и оборвало электропровода.
На улице Первомайской дерево упало на провода. Также сообщается, что на улице Небесной Сотни сломалась береза и нависает над дорогой.
Кроме этого, из-за непогоды в Черновцах остановились все троллейбусы.
В Департаменте инфраструктуры и благоустройства Черновцов просят горожан сообщать обо всех ситуациях, случившихся в результате грозы. Для этого следует позвонить по номерам 15-80 или 050 222 15 80.
Напомним, завтра, 30 июля, погода в Украине будет жаркой — столбики термометров покажут до +32 градусов тепла. В юго-восточных областях ожидаются дожди с грозами.
Источник: АСС, Молодий буковинець
Фото: АСС, Молодий буковинець