Разрушенные дороги и дома — последствия непогоды в Черновцах

Черновцы в четверг, 29 июля, накрыл сильный ливень. Затопило несколько улиц, в воде застревают автомобили. Также частично разрушена инфраструктура города.

По данным местного издания, затопило улицы Богдана Хмельницкого и Гагарина. На перекрестке этих улиц в потоке воды застревают автомобили.

В центре города и на окраинах улицы превратились в реки. При этом быстрые потоки воды разрушают асфальт на дорогах.

В результате наводнения также пострадали дома: на некоторых дворах наблюдаются разрушения. В частности, на улице Кобзарской из частного нового дома сорвало крышу и оборвало электропровода.

На улице Первомайской дерево упало на провода. Также сообщается, что на улице Небесной Сотни сломалась береза и нависает над дорогой.

Разрушенные дороги, автомобили в воде и поваленные деревья: Черновцы накрыла непогода / 7 фотографий

Кроме этого, из-за непогоды в Черновцах остановились все троллейбусы.

В Департаменте инфраструктуры и благоустройства Черновцов просят горожан сообщать обо всех ситуациях, случившихся в результате грозы. Для этого следует позвонить по номерам 15-80 или 050 222 15 80.

Напомним, завтра, 30 июля, погода в Украине будет жаркой — столбики термометров покажут до +32 градусов тепла. В юго-восточных областях ожидаются дожди с грозами.

Источник: АСС, Молодий буковинець

Фото: АСС, Молодий буковинець